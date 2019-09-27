Алексей Сафонов: В пять утра стук в дверь, открываю, врывается несколько человек: «Где деньги?»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал жуткую историю вторжения в его дом с целью вымогательства денег.

— Костя Сарсания прошел через опасные ситуации в Бельгии и Колумбии. Барбоза — в Румынии. Что было у вас?

— Мне пушку приставили к голове.

— Ого.

— У меня был дом в поселке Зеленоградский. В пять утра стук в дверь. Не открываю. Потянуло дымом.

— Подожгли дверь?

— Думаю, тряпку какую-то подожгли и положили к двери. Открываю — и врывается несколько человек: «Где деньги?!» Товарищ из Рыбинска гостил, отобрали у него 200 долларов. Начали молотками избивать, резиновыми дубинками, на меня наручники нацепили...

— Какой кошмар.

— Все было на тоненького — удар на сантиметр в сторону, и пробили бы висок. «Скорая» меня потом в пушкинскую больницу отвезла, оттуда реанимобилем в ЦИТО. Я в «Химках» был спортивным директором, ребята из клуба как узнали — все сделали. Отец заглянул в больницу — так мимо меня прошел. Не узнал!

— Так избили?

— Лица не было вообще. Какой-то колобок на подушке. Еще и напугали отца — сказали, что позвоночник сломан. У него после того случая рак начался, быстро сгорел.

— Деньги-то нашли?

— Нет. Не было!

— Представляю ваш ужас.

— Да вот ужаса в тот самый момент не помню. Какие-то другие ощущения. Была у меня Honda CRV, кинул им ключи: «Заберите, только детей не трогайте». Вот потом, когда стал анализировать, стало не по себе... (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова