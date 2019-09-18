Алексей Миранчук ухаживает за братом. Антон после операции с костылями

Антон и Алексей Миранчуки приехали на матч «Локомотива» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов с «Байером» в Леверкузене. В сети появился ролик, как Алексей помогает Антону выйти из машины. Оба игрока пропускают матч.

Антон Миранчук получил повреждение в первом тайме субботнего матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). У него — травма стопы. По данным «СЭ», речь о переломе пятой плюсневой кости. Восстановление займет несколько месяцев (при таких травмах — от полутора до трех). Не исключено, полузащитник не примет участие во всем групповом турнире Лиги чемпионов и играх РПЛ до зимней паузы.

Алексей Миранчук травмировался в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» 31 августа (1:2). У хавбека выявлено повреждение задней поверхности бедра.ну какие же они??? всё будет хорошо?? pic.twitter.com/MKJjbMPxOq