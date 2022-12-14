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Александр Зуев может перейти в «Крылья Советов» зимой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Зуев может перейти в самарские «Крылья Советов» этой зимой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Агенты футболиста связывались с представителями самарского клуба и предлагали услуги игрока. Отмечается, что самарский клуб пока обдумывает предложение. Решение может быть принято уже во время зимних сборов.

26-летний россиянин присоединился к «Химкам» в июле 2022 года и провел за клуб 16 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zimoj-aleksandr-zuev-mozhet-perejti-v-kry-l-ya-sovetov/

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35%

2.50

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25%

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Сиэтл 2
Матч завершен

П1

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1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

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17%

2.04
Александр Зуев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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