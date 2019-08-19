Почетный президент ОКР Александр Жуков после матча 6-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) подвел итоги встречи и восхитился игрой Самюэля Жиго и Андре Шюррле.

— Интересный матч. Во втором тайме «Спартак» лучше играл. Это лучший второй тайм. Два тайма совершенно непохожих друг на друга, — отметил Жуков.

— Как вам Жиго?

— Потрясающий. К тому же Акинфеев один раз спас. Не помню, были ли в «Спартаке» защитники, которые оформляли хет-трик. Выдающийся матч он провел. Может его в нападение перевести? Он еще спас при счете 2:1.

— Как вам Шюррле?

— Он, безусловно, лучший игрок матча, несмотря на то, что Жиго два забил, Максименко тоже отличный. Во втором тайме весь Спартак хорошо сыграл. Главное, что была видна осмысленная игра. Меня самого удивила, что в первом тайме не все получалось.

— Согласны, что теперь «Спартак» будет прибавлять?

— Да, должен прибавлять. Команда может играть на хорошем уровне.

— У такого «Спартака» будут проблемы с «Брагой»?

— У португальцев сильная команда, надо в любом случае хорошо подготовиться. Но если будет играть как во втором тайме с ЦСКА, то имеет все шансы пройти. (Арман Мкртчян)