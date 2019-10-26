Александр Точилин: «У нас много бывших ростовчан? Обычно говорят, что это бывшие питерцы»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил на прeсс-конференции после матча с «Ростовом» (0:2), что переломить игру заменами не удалось.
— Как сказались на игре сделанные вами замены?
— Если нет забитых мячей, то значит они оказались нерезультативными.
— У вас в команде много бывших игроков «Ростова». Было ли это для них какой-то дополнительной мотивацией?
— Надо у них спросить. А то обычно говорят, что у нас много бывших питерцев...
— Ну это одни и те же люди...
— А следующий матч играем с «Тамбовом», наверное тоже кто-нибудь найдется. Наверное каждый футболист старается на максимуме сыграть против бывшей команды.
— Вы учитывали в подготовке, что «Ростов» может быть очень злым после неудачи в Питере?
— Мы готовились непосредственно к команде «Ростов». А будут ли они злыми... Мы тоже должны быть злыми, если так рассуждать.
— А были?
— Во втором тайме были злее, чем в первом.
— Джанаева можно назвать лидером команды?
— Он является не только хорошим футболистом, но и капитаном, то есть действительно лидер. Но нам нужно больше лидеров на поле во всех аспектах этого слова.
— А что происходит с Полозом?
— Это его надо спросить. С тренерской точки зрения — он проигрывает конкуренцию.
(Юрий Плохотниченко)