Александр Точилин: «У нас много бывших ростовчан? Обычно говорят, что это бывшие питерцы»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил на прeсс-конференции после матча с «Ростовом» (0:2), что переломить игру заменами не удалось.

— Как сказались на игре сделанные вами замены?

— Если нет забитых мячей, то значит они оказались нерезультативными.

— У вас в команде много бывших игроков «Ростова». Было ли это для них какой-то дополнительной мотивацией?

— Надо у них спросить. А то обычно говорят, что у нас много бывших питерцев...

— Ну это одни и те же люди...

— А следующий матч играем с «Тамбовом», наверное тоже кто-нибудь найдется. Наверное каждый футболист старается на максимуме сыграть против бывшей команды.

— Вы учитывали в подготовке, что «Ростов» может быть очень злым после неудачи в Питере?

— Мы готовились непосредственно к команде «Ростов». А будут ли они злыми... Мы тоже должны быть злыми, если так рассуждать.

— А были?

— Во втором тайме были злее, чем в первом.

— Джанаева можно назвать лидером команды?

— Он является не только хорошим футболистом, но и капитаном, то есть действительно лидер. Но нам нужно больше лидеров на поле во всех аспектах этого слова.

— А что происходит с Полозом?

— Это его надо спросить. С тренерской точки зрения — он проигрывает конкуренцию.

(Юрий Плохотниченко)