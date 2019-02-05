Александр Шикунов: "Кокорина и Мамаева пора простить. Они же никого не убили"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов выразил мнение, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​ заслуживают освобождения из СИЗО. Футболисты заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. 6 февраля суд примет решение о возможном продлении их ареста.

– Мне просто по-футбольному обидно, что Александр с Павлом настолько долго находятся в СИЗО, – цитирует RT Шикунова. – Происходило ведь много куда более неприятных историй, но они не вызывали такого резонанса в обществе. Хочется, чтобы все это закончилось как можно скорее, чтобы ребята вернулись на поле. Они – люди небедные, пусть заплатят штраф. К тому же, находясь в СИЗО, оба все хорошо поняли и осознали.

Сначала все, конечно, отреагировали жёстко. Даже футбольные люди говорили, что Кокорин с Мамаевым попросту обалдели. Но прошло время, и все успокоились. Ситуации бывают разные. Ну, кто из нас не дрался в ресторане, школе или другом месте? Они же никого не убили, ничего не украли. Другое дело, выпили лишнего. Но, на мой взгляд, Кокорина с Мамаевым пора простить. Сложившаяся ситуация станет уроком для всех, а не только для футболистов.