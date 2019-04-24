Александр Мостовой: "Нет ничего уникального в том, что делает Ракицкий"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" дал оценку голам защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого и помог понять, почему голкиперы премьер-лиги не могут спасти свои команды от стандартов в его исполнении. Украинец оказался в Петербурге зимой-2019 и забил уже трижды ("Оренбургу", "Локомотиву" и "Краснодару"), причем все мячи – ударами со штрафных.

– Для меня нет ничего уникального в том, что делает Ракицкий, потому что я сам бил штрафные и знаю, как это делается. Понятно, что все идет из детства. Я опираюсь на свой пример: с ранних лет днями исполнял штрафные удары. Думаю, у Ярослава та же история. Естественно, переходя во взрослый футбол, мы все так же продолжаем отрабатывать штрафные ежедневно. Без таланта, конечно, здесь тоже не обойтись, но важно и отрабатывать.

Отмечу последний гол Ракицкого в ворота "Краснодара": да, украинец сильно и точно пробил, но вратарь южан Сафонов мог сыграть и похитрее. Я бы на месте Матвея, зная, что Ярослав бьет с точки, с которой проще бить правоногому футболисту, сделал бы пару шагов в сторону дальней штанги в момент, когда защитник "Зенита" начинал разбег. С левой ведь сложнее попасть в дальний от вратаря угол, нанося удар с того места. Это труднее технически. Хотя, конечно, проще рассуждать уже после того, как все случилось. Ни в коем случае не упрекаю Сафонова, но, повторюсь, можно было проявить хитрость. Впрочем, мог сыграть и эффект неожиданности: возможно, вратарь и не рассчитывал, что мяч полетит по такой траектории, ожидал, что пробьет правша.

Как не дать забить Ракицкому? Отвечает Виталий Кафанов