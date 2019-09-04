Александр Медведев: «У «Зенита» была возможность продать Краневиттера»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признал, что хавбек Матиас Краневиттер не смог проявить себя в команде.

— Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе, — приводит «Радио «Зенит» слова Медведева. — Была возможность отдать его в аренду или продать. Но важно, чтобы игроки в клубе могли не только выйти на поле и усилить игру, но и помогали в тренировочном процессе, удлиняли скамейку.

26-летний аргентинец перешел в «Зенит» из «Севильи» в 2017 году. За это время Краневиттер сыграл за петербуржцев 27 матчей в чемпионате России.

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