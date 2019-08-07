Александр Медведев: "Переговоры с "Сочи" по Заболотному – на продвинутой стадии"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал "СЭ" ход переговоров с "Сочи" по переходу в южный клуб нападающего петербургской команды Антона Заболотного.

– На какой стадии переговоры с "Сочи"?

– На продвинутой.

– Пишут, что можете разорвать с ним контракт, если не получится с "Сочи". Верно?

– Нет, не верно.

В сезоне-2018/19 Заболотный принял участие в 30 играх "Зенита". На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне нападающий провел три матча за "Зенит-2" в первенстве ПФЛ, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. (Арман Мкртчян)