На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Вопросы Кокорину задает адвокат Андрей Ромашов:
- Кто-то хулиганил из вас за столом?
- Когда приехал в "Кофеманию", там был неоднократно. Я выбрал самый дальний столик в пустом зале.
- Когда все собрались громкие нецензурные выражения допускались?
- Мы могли их повторять. Но не в адрес кого-то.
- Ноги на стол вы клали?
- Да.
- С чем это было связано?
- Видимо, из-за проблем с ногой. Стулья там были неудобные, и я положил свои ноги наверх.
- Почему Куропаткин и Бобкова на вас лазили?
- Это самый лучший вопрос. Сам не знаю, почему так они делали. Я никого об этом не просил. Женщину я оттолкнуть не мог, как и Куропаткина. Был уставшим и хотел сильно кушать. Мы там час находились и затем хотел поспать.
- Кто проявлял инициативу в вашем поцелуе?
- Она. Видно же было, кто на кого садился и целовал. На видео не видно что я целовался. Но я это не буду отрицать.
- Вы не имитировали интимную связь?
- Я такой цели не преследовал и не изображал.
- Поцелуй между мужчиной и женщиной вы считаете хулиганством?
- Нет. (Арман Мкртчян)
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live