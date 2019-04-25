На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает адвокат Андрей Ромашов:

- Кто-то хулиганил из вас за столом?

- Когда приехал в "Кофеманию", там был неоднократно. Я выбрал самый дальний столик в пустом зале.

- Когда все собрались громкие нецензурные выражения допускались?

- Мы могли их повторять. Но не в адрес кого-то.

- Ноги на стол вы клали?

- Да.

- С чем это было связано?

- Видимо, из-за проблем с ногой. Стулья там были неудобные, и я положил свои ноги наверх.

- Почему Куропаткин и Бобкова на вас лазили?

- Это самый лучший вопрос. Сам не знаю, почему так они делали. Я никого об этом не просил. Женщину я оттолкнуть не мог, как и Куропаткина. Был уставшим и хотел сильно кушать. Мы там час находились и затем хотел поспать.

- Кто проявлял инициативу в вашем поцелуе?

- Она. Видно же было, кто на кого садился и целовал. На видео не видно что я целовался. Но я это не буду отрицать.

- Вы не имитировали интимную связь?

- Я такой цели не преследовал и не изображал.

- Поцелуй между мужчиной и женщиной вы считаете хулиганством?

- Нет. (Арман Мкртчян)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live