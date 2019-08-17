Александр Ерохин: «Ахмат» думал только о сохранении своих ворот"

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 5-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) подвел итоги встречи. По его словам, соперник грамотно играл в обороне, а удаление Ризвана Уциева оправданно, так как защитник соперника сорвал выход один на один

— Можно сказать, что судья повлиял на результат матча?

— Считаю, что в первую очередь должны были не доводить до этого сами. Нам сказали, что мы забили чистый гол. Однако с нашей стороны могу сказать, что должны были решать все сами.

— Что произошло в эпизоде с удалением Уциева?

— Все логично: он зацепил мою ногу и, по сути, сорвал выход один на один.

— Почему не удалось взломать оборону соперника?

— После удаления «Ахмат» думал только о сохранении своих ворот. Они не позволяли нам создать моментов и мы не создали их сами. Сегодня мы потеряли два очка. (Артем Рябовол)