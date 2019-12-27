Александр Егоров: «Считаю, что ДСИ была проделана большая работа»

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров объявил об уходе со своей должности.

Бывший арбитр из Саранска руководит ДСИ с 17 апреля 2018 года. В 2019-м не раз возникали слухи о его отставке. Главным образом, это было связано с большим числом ошибок, допускавшихся арбитрами.

— Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ, — цитирует сайт РФС Егорова. — Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие.