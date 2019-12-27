РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Егоров: «Считаю, что ДСИ была проделана большая работа»

14:23
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров объявил об уходе со своей должности.

Александр Егоров.РФС прекращает сотрудничество с Егоровым. Кто возглавит российских арбитров?

Бывший арбитр из Саранска руководит ДСИ с 17 апреля 2018 года. В 2019-м не раз возникали слухи о его отставке. Главным образом, это было связано с большим числом ошибок, допускавшихся арбитрами.

— Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ, — цитирует сайт РФС Егорова. — Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/211217

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир