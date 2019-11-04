Александр Алиев: «Будучи игроком «Локомотива», я очень хотел вернуться в Киев»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал, как он вернулся в киевское «Динамо» вместе с главным тренером Юрием Семиным.

— Будучи игроком «Локомотива», я очень хотел вернуться в Киев, несмотря на то, что считал переезд в Россию новым вызовом для себя, — цитирует Алиева «Фраза». — Почему захотел назад в «Динамо»? Не нашел общий язык с Ольгой Смородской. Если бы Семин не принял решение покинуть «Локо», возможно, я бы и остался тоже. Юрий Павлович подошел ко мне и сказал: «Саша, я возвращаюсь в киевское «Динамо», пойдешь со мной?». Я сразу дал ему слово, сказал «да». Семин пообещал сделать всё, чтобы совершить мой переход в «Динамо».

Александр Алиев перешел из «Локомотива» в «Динамо» в 2011 году. В составе «Локо» он провел 25 матчей и забил 14 мячей.

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