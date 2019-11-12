РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Алекс Крал: «АПЛ — моя мечта»

03:04
Теги:

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, как относится к интересу со стороны английских клубов. Москвичи купили чеха у «Славии» за 12 миллионов евро в летнее трансферное окно.

— АПЛ — моя мечта, — цитирует Крала iSport.cz. — Нужно быть готовым к такому уровню. Хочу сразу заиграть в основе, а не сидеть в запасе. До лета я не могу перейти, так как у меня в этом году было два трансфера. Пока идет речь лишь об интересе, не придаю значения. Сосредоточен на выступлениях за «Спартак». Не хочу отвлекаться.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир