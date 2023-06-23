Алдонин с оптимизмом ждет решений о допуске российского футбола на международный уровень

Экс?футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Возможное возвращение российского футбола на международный уровень — очень положительная информация для всех, кто связан с футболом. Особенно для футболистов и тренеров. Ждем конкретных решений с большим оптимизмом. Опять же, главное, чтобы это все-таки произошло. Мы можем сколько угодно об этом говорить, но решения принимаются на другом уровне. Если смогут договориться — это будет прекрасно», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.