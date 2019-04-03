Алана Мамаева приехала на заседание суда

Среда. Пресненский суд. Алана Мамаева прибыла на заседание по делу ее мужа Павла Мамаева. Фото "СЭ"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана приехала на заседание суда по делу ее супруга.

В настоящее время в Пресненском суде проходит заседание по делу об избиении Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Павел и Алана поженились в 2013 году. У пары двое детей.

#КокоринМамаев Дарья Валитова и Алана Мамаева



Жены футболистов встретились в судебном кафе pic.twitter.com/jT8dqX63XG – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.

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