Алана Мамаева приехала на заседание суда

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана приехала на заседание суда по делу ее супруга.
В настоящее время в Пресненском суде проходит заседание по делу об избиении Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Павел и Алана поженились в 2013 году. У пары двое детей.
#КокоринМамаев Дарья Валитова и Алана Мамаева– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.
Жены футболистов встретились в судебном кафе pic.twitter.com/jT8dqX63XG
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