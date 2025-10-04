Плющенко сыграет в прощальном матче Глушакова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко примет участие в прощальном матче бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«За «Локомотив» сыграют Евгений Плющенко и Никита Нагорный, за «Спартак» выступят Александр Легков и Юрий Борзаковский. Будет хорошее шоу, три музыканта: в начале, в конце и в перерыве, а также группа «Рождество» и Иракли. Всех ждем на матче, билеты еще продаются», — цитирует Глушакова ТАСС.

Прощальный матч Глушакова пройдет 11 октября на стадионе «Арена-Химки». В игре примут участие бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива». Глушаков выйдет на поле по одному тайму за каждую команду.

Последним профессиональным клубом 38-летнего футболиста были подмосковные «Химки». Ранее он выступал за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив», «Урарту» и «Спартак» из Костромы. В составе московского «Спартака» он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.