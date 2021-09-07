Акинфеев про Мухина: «Он понял, что у него есть папа в команде»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от полузащитника московского клуба Максима Мухина.

«Как футболист, как человек, отличный парень. Считаю, что это одно из лучших приобретений за последнее время. Дай Бог, чтобы он прогрессировал.

За этого пацана ухи можно поотрывать кому-то. Мы быстро подружились. Я ему сразу сказал: «Будут какие-то проблемы, подходи. Решим». Он понял, что у него есть папа в команде», — сказал Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».