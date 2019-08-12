Акинфеев обогнал Семака

Игорь Акинфеев в матче пятого тура против "Сочи" (0:0) в 429-й раз вышел в основе ЦСКА на матч высшего российского дивизиона. По числу попаданий в стартовый состав капитан армейцев теперь занимает второе место в истории турнира, на одну игру опережая Сергея Семака. На счету владеющего рекордом экс-партнера Акинфеев и Семака по ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича 475 выходов в основном составе. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по выходам в стартовом составе в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Старт
|
Сергей Игнашевич
|
Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА
|
489
|
475
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
432
|
429
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
428
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
404
|
Василий Березуцкий
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
402
|
396
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
371
|
Валерий Есипов
|
Факел, Ротор, Сатурн
|
390
|
366
|
Игорь Денисов
|
Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив
|
384
|
350