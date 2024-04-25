«Ахмат» побеждает «Сочи» после первого тайма

«Ахмат» дома побеждает «Сочи» после первого тайма в матче перенесенного 21-го тура РПЛ — 1:0.

У хозяев на 30-й минуте гол забил Лечи Садулаев, с дальней дистанции поразив девятку ворот Николая Заболотного.

«Ахмат» после 24 матчей РПЛ набрал 23 очка и занимает 15-е место в таблице РПЛ. «Сочи» с 19 очками — на 16-е строчке.