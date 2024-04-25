Петржела не верит, что ЦСКА подкупил арбитров в Кубке УЕФА
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на обвинение бывшего тренера «Осера» Ги Ру в подкупе арбитров в адрес ЦСКА.
Ранее Ги Ру заявил, что ЦСКА подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.
«Верю ли я в эти слова Ги Ру? Поймите, что в футболе возможно все, но ему бы стоило чем-то свое высказывание подкрепить. Иначе это просто пустые слова. Лично я не верю, что ЦСКА это сделал», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|6
|8
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|26
|
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|25
|6
|6
|13
|24-39
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|
14
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|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
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|4
|7
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
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|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
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ЦСКА
|20
|1
|8
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|20
|1
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|
|
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