Петржела не верит, что ЦСКА подкупил арбитров в Кубке УЕФА

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на обвинение бывшего тренера «Осера» Ги Ру в подкупе арбитров в адрес ЦСКА.

Ранее Ги Ру заявил, что ЦСКА подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«Верю ли я в эти слова Ги Ру? Поймите, что в футболе возможно все, но ему бы стоило чем-то свое высказывание подкрепить. Иначе это просто пустые слова. Лично я не верю, что ЦСКА это сделал», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».