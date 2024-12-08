«Ахмат» и «Оренбург» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 8 декабря. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Ахмата» и «Оренбурга» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Оренбург» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В первом круге РПЛ «Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0). Команды замыкают турнирную таблицу чемпионата России: грозненцы набрали 10 очков, оренбуржцы — 8. В 17-м туре «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1), а «Оренбург» уступил «Акрону» (0:1).