Гендиректор «Пари НН» — о продлении контракта с Романцевым: «Мы готовимся к встрече»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о продолжении сотрудничества с советником клуба Олегом Романцевым.

«Мы готовимся встречаться. До Нового года, надеюсь, встреча состоится. Потом будем принимать решение», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

70-летний Романцев занимает пост советника нижегородского клуба с декабря 2023 года. Его контракт рассчитан до конца 2024 года.