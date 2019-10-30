«Ахмат» наказали на 40 тысяч за использование громкой связи в качестве поддержки команды

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Арсенал» (1:1).

— В ходе матча система громкого оповещения зрителей использовалась в качестве поддержки домашней команды, «Ахмат» оштрафован на 40 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)