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«Ахмат» — «Краснодар»: грозненцы забили второй гол

18:15

«Ахмат» увеличил преимущество над «Краснодаром» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ. На 82-й минуте забил Исмаэл, сделавший счет 2:0.

Ахмат — Краснодар

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