Агенты Чирковича подтвердили, что игрок близок к переходу в «Крылья Советов»
В агентстве Kciramanagement, представляющем интересы полузащитника «Вождоваца» Александара Чирковича, подтвердили, что игрок близок к переходу в «Крылья Советов».
«Это правда. Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов», — цитирует представителя агентства «Чемпионат».
В прошлом сезоне Чиркович провел в чемпионате Сербии 16 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Действующий контракт 20-летнего серба рассчитан до декабря 2023 года.
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|4
|1
|1
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|13
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
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|6
|3
|3
|0
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|
5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
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|12
|
6
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|6
|3
|2
|1
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|
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|10
|
8
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|2
|2
|2
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|8
|
9
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|6
|2
|1
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|7
|
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|1
|3
|2
|7-10
|6
|
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|6
|
12
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|3
|2
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|6
|
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|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
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|0
|1
|5
|3-14
|1
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Ростов
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|
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Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
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|И
|К
|Ж
|
|
Марк Мампасси
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|1
|
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|1
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