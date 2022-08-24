Агенты Чирковича подтвердили, что игрок близок к переходу в «Крылья Советов»

В агентстве Kciramanagement, представляющем интересы полузащитника «Вождоваца» Александара Чирковича, подтвердили, что игрок близок к переходу в «Крылья Советов».

«Это правда. Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов», — цитирует представителя агентства «Чемпионат».

В прошлом сезоне Чиркович провел в чемпионате Сербии 16 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Действующий контракт 20-летнего серба рассчитан до декабря 2023 года.