Агент Риванди: «ЦСКА отдаст игрока в аренду»

Реза Фейзбахш, агент иранского защитника Амирхоссейна Риванди, объяснил, почему ЦСКА отзаявил 20-летнего игрока.

«Почему отзаявлен Риванди? ЦСКА его выкупил и отдаст в аренду до зимы в клуб из Узбекистана», — цитирует Sport24 Фейзбахша.

Риванди перешел в ЦСКА в феврале 2024 года на правах аренды из иранского КИА. На его счету 2 матча за красно-синих.