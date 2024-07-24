Агент Риванди: «ЦСКА отдаст игрока в аренду»
Реза Фейзбахш, агент иранского защитника Амирхоссейна Риванди, объяснил, почему ЦСКА отзаявил 20-летнего игрока.
«Почему отзаявлен Риванди? ЦСКА его выкупил и отдаст в аренду до зимы в клуб из Узбекистана», — цитирует Sport24 Фейзбахша.
Риванди перешел в ЦСКА в феврале 2024 года на правах аренды из иранского КИА. На его счету 2 матча за красно-синих.
Источник: Sport24
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|
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|1
|0
|0
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|3
|
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|0
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|0
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|
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|
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|
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|
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|0
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|
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|Спартак
|1
|0
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|18:00
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Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
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|
Пари НН – ЦСКА
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|27.07
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|
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|17:30
|
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|27.07
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|
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|28.07
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|
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Бителло
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
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|Ж
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