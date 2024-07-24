«Химки» не заинтересованы в Марио Фернандесе

Защитник «Зенита» Марио Фернандес не входит в сферу интересов подмосковных «Химок», сообщает Legalbet.

Ранее стало известно, что 33-летний Фернандес покинет «Зенит» на правах свободного агента.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.