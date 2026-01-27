Педро продлил контракт с «Зенитом» до 2030 года

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Педро.

Новое соглашение 19-летнего бразильца рассчитано до конца сезона-2029/30. Предыдущий контракт футболиста истекал в 2028 году.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего на счету полузащитника 11 забитых мячей и 11 голевых передач в 76 играх.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.