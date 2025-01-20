Агент Помазуна опроверг интерес со стороны турецких и греческих клубов к игроку

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера в греческий чемпионат.

— Пишут, что Помазун может продолжить карьеру в Греции, это правда?

— С греками 100 процентов не разговаривали, с этой страной вообще не общаемся.

— В Турции есть интерес?

— С Турцией тоже не общались.

Ранее Metaratings.ru сообщил о возможном переходе Помазуна в один из греческих клубов.

В этом сезоне 28-летний воспитанник ЦСКА не провел ни одного матча за команду. Контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2028 года.

Александр Абустин