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КПРФ внесла в Госдуму РФ законопроект об отмене Fan ID

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму РФ законопроект об отмене Fan ID
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) внесли в Госдуму РФ законопроект об отмене паспорта болельщика — Fan ID.

Как сообщается на официальном сайте КПРФ, авторами проекта стали депутаты Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов. Представители партии заявляют, что налагать запрет на посещение стадионов по закону может только суд.

«Очевидно также и то, что столь размытый список причин для отказа неслучаен, а имеет целью создать для органов власти широкий диапазон для ограничения прав доступа на спортивные мероприятия для «нелояльных граждан». Если по ошибке вам отказали в доступе на трибуну, то вы должны сами доказать свою невиновность и наличие ошибки», — говорится в заявлении на сайте КПРФ.

Также представители партии отметили, что отмена Fan ID позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 миллиона рублей, которые можно будет расходовать на развитие массового спорта.

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России. Ранее он применялся на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира-2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.

Источник: https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/211230.html
Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
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