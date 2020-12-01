Агент опроверг информацию о скором возвращении Мусы в ЦСКА

Тони Харрис прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе его клиента Ахмеда Мусы в ЦСКА. Ранее в нигерийских СМИ появилась информация, что футболист отказался от предложения «Галатасарая»

— Это не точная информация, — заявил «СЭ» Харрис. — ЦСКА всегда будет для Мусы домом, но это неправда, что «Галатасарай» провалил переговоры. История не соответствует действительности. Подождем — увидим. (Севастиан Терлецкий)