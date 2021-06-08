Агент Мамманы отреагировал на информацию об уходе футболиста из «Зенита»
10:15
Эрнан Регера, агент защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном уходе аргентинца из петербургского клуба.
Ранее издание Bobsoccer.ru сообщало, что Маммана с высокой долей вероятности покинет «Зенит».
«У Эмануэля есть контракт с «Зенитом», который действует еще год... У меня нет никакой информации об его уходе из клуба этим летом», — сказал Регера «СЭ».
Нынешний сезон 25-летний аргентинец провел в аренде в «Сочи», сыграв 18 матчей в РПЛ.
(Данил Алешин)
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