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Агент Мамманы отреагировал на информацию об уходе футболиста из «Зенита»

10:15
Эмануэль Маммана. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Эмануэль Маммана. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Эрнан Регера, агент защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном уходе аргентинца из петербургского клуба.

Ранее издание Bobsoccer.ru сообщало, что Маммана с высокой долей вероятности покинет «Зенит».

«У Эмануэля есть контракт с «Зенитом», который действует еще год... У меня нет никакой информации об его уходе из клуба этим летом», — сказал Регера «СЭ».

Нынешний сезон 25-летний аргентинец провел в аренде в «Сочи», сыграв 18 матчей в РПЛ.

(Данил Алешин)

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