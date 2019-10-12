Агент Луческу: «В переговорах с «Динамо» взята пауза»

Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы тренера Мирчи Луческу, подтвердил, что специалист может возглавить «Динамо». Однако в переговорах возникли определенные сложности, сообщает Futbol Arena.

— Луческу готов работать в Москве, — сказал агент. — Но пока в переговорах взята пауза.

Предыдущий главный тренер Дмитрий Хохлов покинул «Динамо» в субботу, 5 октября, после того, как бело-голубые проигралина выезде «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура премьер-лиги. «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Как ранее сообщал «СЭ», в «Динамо» не планируют затягивать с решением по новому главному тренеру — он должен руководить командой уже на следующем матче с «Краснодаром» 20 октября.

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