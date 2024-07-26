Сестра Мандрыкина: «Веня твердил: «В больницу не поеду. Я там сразу умру». Так и получилось»
Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала об обстоятельствах смерти брата.
— Мы с мамой понимали, что когда-то это произойдет — а все равно неожиданно...
— Для вас, врача, тоже неожиданно?
— Думали, вывезем. Как обычно случалось. Хотя было уже очень тяжело. Пролежни, инфекция, почечная недостаточность. Они же боли не чувствуют — такие инвалиды-то! Вот в этом его счастье. Сколько сердце выдержало — столько и выдержало.
— Мы бывали у Вени. Пришли раз, через два года снова. Выглядел неплохо. Казалось, сможет пролежать так лет сорок.
— У лежачих почки сдают. Болезнь это предполагает. Я разговаривала с патологоанатомом, который проводил вскрытие. Взглянул на меня: «Ну что вы хотите? Он и так у вас слишком долго пролежал!» Все-таки уход был хороший.
— 12 лет — это много?
— Считается — много... Вене стало плохо, приехала скорая. Говорят: «Будем увозить». А он категорически отказывался от госпитализации!
— Боялся?
— Твердил: «В больницу не поеду. Я там сразу умру». Так и получилось. У нас этих отказов от госпитализации столько накопилось! Но в тот день удалось убедить.
— Каким образом?
— Говорю: «Вот сейчас у тебя вариантов нет». Понятно, что никто его не оставил бы просто лежать. Везли-то в предынфарктном состоянии.
— Инфаркт случился уже в больнице?
— Как я понимаю, по дороге. Инфаркт — дело такое. Лучше не транспортировать. Это все усугубляет. Но тут одно наложилось на другое. Никто не виноват.
— Умер на ваших глазах?
— Нет, в больнице. Как мне потом рассказывал врач, закатили в приемное отделение — и сразу же клиническая смерть. Откачать уже не сумели.
— Где вы были в этот момент?
— Дома. Его везла реанимационная бригада. Меня в машину не взяли. Это было в 10 утра. Мы с мамой остались, сидели как на иголках. Через два часа звонок из приемного отделения: «Вениамин умер». Я вскрикнула, выругалась. Мама посмотрела на меня и все поняла.
Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».
Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
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Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1