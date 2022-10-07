Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 октября, 11:45

Агент Кахор Муминов: «Бакаев усилил «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представитель компании ProSports Management Кахор Муминов, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, вступил в заочный спор с бывшим спортивным директором питерского клуба Игорем Корнеевым.

— Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев как-то заметил, что Зелимхан Бакаев не усилит сине-бело-голубых. Он оказался прав?

— Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в «Зенит» в свое время, и он его не усилил...

— А вы считаете, что Бакаев усилит команду Сергея Семака?

— Да он уже усилил.

Кахор Муминов и&nbsp;Элдор Шомуродов. «России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию». Агент Кахор Муминов — о будущем нашего футбола, Шомуродове в «Роме» и Бакаеве в «Зените»

— Поясните, пожалуйста.

— Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он ее априори усиливает.

— Разве Бакаев сильнее Мостового?

— Не нужно играть в игрушки — сильнее, слабее... Мостовой — один из лучших российских футболистов. Мы были причастны к его успеху, сыграли огромную роль в его судьбе. Благодаря нам он появился в «Зените». Андрей это знает и ценит. Но на сегодняшний день наш клиент — Зелимхан Бакаев.

В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 1 гол и 2 голевые передачи в 13 матчах сезона.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
52
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»
Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»
Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича
Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»
Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лахтер: «Ради перехода в «Арсенал» Аршавин отказался от своих уже заработанных денег в «Зените»

Агент Муминов считает академию «Динамо» самой сильной в России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости