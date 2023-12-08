Агент Хеновес сообщил, что Кайо поедет на зимние сборы с «Краснодаром»

Футбольный агент Нето Хеновес рассказал о состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо.

«Восстановление идет хорошо, все по плану. Кайо уже работает с мячом на поле. Он точно отправится на сборы с «Краснодаром». Кайо на постоянной связи с командой, болеет и переживает», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

25 августа Кайо повредил плечевой сустав в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:0). В этом сезоне 28-летний защитник провел 7 матчей и забил 1 гол.