Агент Глебова: «Слова Амарала? Мне льстит, что Даня дорогой футболист»
Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала о причинах, по которым клуб отказался от трансфера игрока.
«Мне льстит, что Даня дорогой футболист. Я считаю, что он действительно дорогой футболист», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».
Ранее Амарал заявил, что «Спартак» отказался от перехода 24-летнего россиянина из-за высокой стоимости.
В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 14 матчей и забил один гол.
Источник: РБ Спорт
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|- : -
|5.10
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|
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|5.10
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|- : -
|6.10
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|
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|6.10
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|
Локомотив – Кр. Советов
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|6.10
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|7
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Алексей Батраков
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|П
|
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Маркус Вендел
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|
|
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