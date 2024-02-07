Стипиди считает Джикию защитником высочайшего уровня

Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Спартака» Георгия Джикии.

5 февраля агент футболиста заявил, что контракт защитника с московской командой не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль.

«Джикия — игрок высочайшего уровня. Я считаю его сейчас одним из лучших российских защитников, где-то в тройку войдет он. Человек столько лет отслужил клубу — и сейчас бы играл, если бы не Абаскаль, который не заработал бы таких денег, как в России, ни в Испании, ни в Италии. Там же все прозрачно, и никто не позволит делать такое, никаких откатов агенты тебе не дадут», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.