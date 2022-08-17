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17 августа, 15:50

Агент форварда «Спартака» Николсона сообщил, что игрок отказался от перехода в «Галатасарай»

Мария Куцубеева
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал «СЭ», что футболист отказался от предложения перейти в турецкий «Галатасарай».

«Пока не найдется хорошего предложения для клуба и для игрока, Шамар будет делать все возможное, выкладываться на все сто процентов в «Спартаке». Его будущее в московском клубе под вопросом? На данный момент было предложение только от «Галатасарая», но нас оно не интересует. Надеюсь, Николсон выйдет в матче с «Динамо» и сумеет отличиться на поле. Мы вместе очень сильно в это верим!» — сказал Портега «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с московским клубом до июня 2026 года. В этом сезоне форвард принял участие в 4 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает 25-летнего ямайца в 7,5 миллиона евро.

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РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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Кр. Советов – Факел
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Урал – Н. Новгород
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Химки – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Батраз Гурциев

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