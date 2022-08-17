Агент форварда «Спартака» Николсона сообщил, что игрок отказался от перехода в «Галатасарай»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал «СЭ», что футболист отказался от предложения перейти в турецкий «Галатасарай».

«Пока не найдется хорошего предложения для клуба и для игрока, Шамар будет делать все возможное, выкладываться на все сто процентов в «Спартаке». Его будущее в московском клубе под вопросом? На данный момент было предложение только от «Галатасарая», но нас оно не интересует. Надеюсь, Николсон выйдет в матче с «Динамо» и сумеет отличиться на поле. Мы вместе очень сильно в это верим!» — сказал Портега «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с московским клубом до июня 2026 года. В этом сезоне форвард принял участие в 4 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает 25-летнего ямайца в 7,5 миллиона евро.