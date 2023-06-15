Агент Барбоза предположил, что «Барселона» могла рассматривать трансфер Дугласа Сантоса из «Зенита»

Известный португальский агент Паулу Барбоза оценил возможность перехода бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в «Барселону».

«Публично об этом интересе никто не говорил. Но я допускаю, что такой интерес был. У «Барселоны» всегда много вариантов на все позиции. Это работа скаутов. Ведь не всегда может все получится с первым вариантом. Но потом они принимают решения, в зависимости от возможного. Я думаю, он мог быть одним из вариантов, которые рассматривала «Барселона», — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 18 миллионов евро.