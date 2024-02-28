Новичок «Краснодара» Виктор Са прибыл в расположение клуба

Нападающий «Краснодара» Виктор Са прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба «быков».

Бразильский футболист познакомился с генеральным директором черно-зеленых Владимиром Хашигом и посетил домашний стадион «быков».

Форвард будет выступать за команду под 7-м номером.

Са перешел в «Краснодар» 22 февраля из «Ботафого». Российский клуб заключил контракт с 29-летним форвардом до конца июня 2025 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,8 миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» идет на первом месте, набрав 38 очков.