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Адвокат Кирилла Кокорина: "Будем оспаривать решение суда"

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Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, являющегося братом форварда "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что будет оспаривать решение Пресненского районного суда города Москвы о продлении срока заключения под стражей до 25 сентября

- Полностью незаконное постановление в части продления содержания под стражей - тем более на такой длительный период. Будем оспаривать, - сказал Барик.

 

Напомним, братья Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. 

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

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