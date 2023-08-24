Магомед Адиев о Галактионове: «Он — классный парень, искренне переживаю за него»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил работу в «Ахмате» помощником у нынешнего главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

— Как сложились профессиональные и человеческие отношения с Галактионовым? И как вам его работа в «Локомотиве», разница между отличным прошлым и проблемным началом нынешнего сезона?

— Сложности будут всегда — это футбол. Надо какую-то планку держать и ниже нее не опускаться. Если падаешь, то понятно, что тренер — расстрельная должность, и нас увольняют. Пока все нормально, это начало сезона. Во второй половине прошлого Галактионов доказал, что может работать с большими футболистами. Искренне за него переживаю.

Он — классный парень, и работа с ним в «Ахмате» была продуктивной. На первых порах у нас было некоторое недопонимание, поскольку не он приглашал меня в штаб, но Михаил Михайлович все равно давал мне определенный фронт работ — подготовку к соперникам. Просил меня не только по команде в целом, но и индивидуально по ее футболистам сделать подборку — плюсы и минусы каждого. Это занимает очень много времени, и ты двое суток над этим сидишь — нарезаешь, готовишь.

Теорию по своим материалам тоже мне предоставлял возможность рассказывать: «Ты подготовил — ты и объясняй!» Это тоже дало мне большой толчок — я понял, что могу разговаривать с футболистами премьер-лиги. Потихоньку мы сдружились, и его увольнение стало для меня неприятной новостью. Был готов уйти вместе с ним, но Галактионов сказал: «Магомед, это твой клуб, твоя команда, ты не должен уходить». Хотя у меня понятия такие, что, если нет результата и увольняют главного тренера, то должен уйти весь тренерский штаб. По-футбольному это правильно. Отец меня учил, что ответственность должны делить все вместе. А с Галактионовым после совместной работы продолжаем общаться, поздравляем друг друга с удачными результатами. У нас очень хорошие отношения, — сказал Адиев «СЭ».

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября прошлого года. После 5 туров железнодорожники с 6 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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