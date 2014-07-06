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6 июля 2014, 18:23

Клейменов будет в "Рубине" отвечать за работу с вратарями и физподготовку

Григорий ГУРЕЕВ
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Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал, чем в клубе будут заниматься его помощники Валерий Клейменов и Дмитрий Кузнецов. Он, в частности, подчеркнул, что Клейменов будет выполнять широкий спектр задач.

– У Клейменова – расширенные функции, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Билялетдинова. – Он будет не только тренером вратарей, но и тренером по физической подготовке. Что касается Кузнецова, то он – первый помощник главного тренера, непосредственно по всем игровым вопросам.

Источник: rubin-kazan.ru
Валерий Клейменов
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Динамо – Локомотив
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