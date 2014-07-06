Клейменов будет в "Рубине" отвечать за работу с вратарями и физподготовку
Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал, чем в клубе будут заниматься его помощники Валерий Клейменов и Дмитрий Кузнецов. Он, в частности, подчеркнул, что Клейменов будет выполнять широкий спектр задач.
– У Клейменова – расширенные функции, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Билялетдинова. – Он будет не только тренером вратарей, но и тренером по физической подготовке. Что касается Кузнецова, то он – первый помощник главного тренера, непосредственно по всем игровым вопросам.
Источник: rubin-kazan.ru
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