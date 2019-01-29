4:0! "Спартак" разгромил "Локомотив" и стал победителем турнира в Катаре

"Спартак" на турнире в Катере разгромил "Локомотив" (4:0). Голами в составе красно-белых отметились Айртон, Александр Ломовицкий и Зе Луиш (дважды).

"Спартак" одержал третью победу в третьей игре и стал победителем турнира в Катаре.​

"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 4:0 (2:0)

Голы: Айртон, 1 (1:0). Ломовицкий, 31 (2:0). Зе Луиш, 84 (3:0). Зе Луиш, 86 (4:0).

"Спартак": Селихов, Рассказов (Мельгарехо, 46. Л.Миронов, 85), Джикия, Кутепов, Айртон (Маслов, 76), Ломовицкий (Мелкадзе, 46), Зобнин (Гулиев, 46), Глушаков (Умяров, 67), Ханни (Глушенков, 67), Ташаев (Педро Роша, 46), Зе Луиш.

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Игнатьев (Рыбус, 46), Кверквелия, Чорлука (Хеведес, 46), Лысов, Фарфан (Жемалетдинов, 62), Крыховяк (Денисов, 46), Баринов (Тарасов, 71), Ал.Миранчук (А.Миронов, 81), Ант.Миранчук (Тугарев, 46), Смолов (Эдер, 46).

Предупреждения: Ханни, 8. Ант.Миранчук, 19. Джикия, 64.

Судьи: Мешков (Дмитров), Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).

29 января. Доха. Стадион "Доха Спортс Сити".

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