21-й тур премьер-лиги будет посвящен памяти Игоря Нетто

Исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто — бывшего полузащитника «Спартака» и сборной СССР. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Также указано, что РФС и «Спартак» готовят совместную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея со дня рождения знаменитого футболиста. 9 января ветераны отечественного футбола соберутся на Ваганьсковском кладбище и возложат цветы на могилу Игоря Нетто.

В 14.00 в манеже «Спартака» в Сокольниках состоится футбольный матч между ветеранами «Спартака» и сборной СССР/России. После матча на стадионе «Открытие Арена» состоится вечер памяти Игоря Нетто.

21-й тур РПЛ пройдет с 7 по 9 марта 2020 года. 9 января исполняется 90 лет со дня рождения Игоря Нетто. Он умер 30 марта 1999 года. Выступал за «Спартак» и сборную СССР. Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, чемпион Европы 1960 года, олимпийский чемпион 1956 года.