17-летний защитник «Авангарда» отправился на сборы с молодежной командой ЦСКА
22:55
17-летний защитник «Авангарда» Алексей Сухарев отправился в Турцию на сборы с молодежной командой ЦСКА, сообщает Twitter клуба из Курска.
17-летний защитник «Авангарда» Алексей Сухарев отправился в Турцию на сборы с молодежной командой @pfc_cska #Авангард #АвангардКурск #ЦСКА pic.twitter.com/CHRzeAlzMe— ФК «Авангард» Курск (@AvangardKursk46) January 18, 2020
В нынешнем сезоне он провел в чемпионате ФНЛ только 1 матч. Результативными действиями Сухарев не отметился.
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