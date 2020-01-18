17-летний защитник «Авангарда» отправился на сборы с молодежной командой ЦСКА

17-летний защитник «Авангарда» Алексей Сухарев отправился в Турцию на сборы с молодежной командой ЦСКА, сообщает Twitter клуба из Курска.

В нынешнем сезоне он провел в чемпионате ФНЛ только 1 матч. Результативными действиями Сухарев не отметился.