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17-летний защитник «Авангарда» отправился на сборы с молодежной командой ЦСКА

22:55
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17-летний защитник «Авангарда» Алексей Сухарев отправился в Турцию на сборы с молодежной командой ЦСКА, сообщает Twitter клуба из Курска.

В нынешнем сезоне он провел в чемпионате ФНЛ только 1 матч. Результативными действиями Сухарев не отметился.

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