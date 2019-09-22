Чалов обошел Жо по количеству голов за ЦСКА
21:24
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил 31-й гол в чемпионате России и вышел на 11-е место в списке бомбардиров армейцев после матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2), обогнав бразильского нападающего Жо.
Десятку лучших бомбардиров москвичей замыкает бывший футболист Ролан Гусев. 21-летний Чалов отстает от него на два гола. На счету рекордсмена клуба, форварда Вагнера Лава — 85 мячей. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забившие 30 голов за ЦСКА в чемпионате:
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Вагнер Лав
|
169
|
85
|
0,50
|
Сергей Семак
|
282
|
68
|
0,24
|
Сейду Думбья
|
108
|
66
|
0,61
|
Алан Дзагоев
|
235
|
52
|
0,22
|
Владимир Кулик
|
140
|
49
|
0,35
|
Ахмед Муса
|
135
|
48
|
0,36
|
Зоран Тошич
|
182
|
37
|
0,20
|
Ивица Олич
|
78
|
35
|
0,45
|
Сергей Игнашевич
|
381
|
35
|
0,09
|
Ролан Гусев
|
143
|
33
|
0,23
|
Федор Чалов
|
75
|
31
|
0,41
|
Жо
|
53
|
30
|
0,57
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