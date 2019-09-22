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Чалов обошел Жо по количеству голов за ЦСКА

21:24
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил 31-й гол в чемпионате России и вышел на 11-е место в списке бомбардиров армейцев после матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2), обогнав бразильского нападающего Жо.

Десятку лучших бомбардиров москвичей замыкает бывший футболист Ролан Гусев. 21-летний Чалов отстает от него на два гола. На счету рекордсмена клуба, форварда Вагнера Лава — 85 мячей. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие 30 голов за ЦСКА в чемпионате:

Игрок

Матчи

Голы

Ср.

Вагнер Лав

169

85

0,50

Сергей Семак

282

68

0,24

Сейду Думбья

108

66

0,61

Алан Дзагоев

235

52

0,22

Владимир Кулик

140

49

0,35

Ахмед Муса

135

48

0,36

Зоран Тошич

182

37

0,20

Ивица Олич

78

35

0,45

Сергей Игнашевич

381

35

0,09

Ролан Гусев

143

33

0,23

Федор Чалов

75

31

0,41

Жо

53

30

0,57

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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