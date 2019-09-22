Чалов обошел Жо по количеству голов за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил 31-й гол в чемпионате России и вышел на 11-е место в списке бомбардиров армейцев после матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2), обогнав бразильского нападающего Жо.

Десятку лучших бомбардиров москвичей замыкает бывший футболист Ролан Гусев. 21-летний Чалов отстает от него на два гола. На счету рекордсмена клуба, форварда Вагнера Лава — 85 мячей. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие 30 голов за ЦСКА в чемпионате: