Манчини признан лучшим тренером 2021 года по версии Globe Soccer Awards
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признан лучшим тренером 2021 года по версии Globe Soccer Awards.
Национальная команды Италии стала лучшей сборной 2021 года.
В 2021 году итальянцы выиграли чемпионат Европы-2020 и дошли до финала Лиги наций, где уступили Испании.
12-я церемония Globe Soccer Awards проходит в Дубае на всемирной выставке «Экспо-2020».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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